На акции протеста в Минске задержали «Мисс Белоруссию-2008»

На акции протеста в Минске задержали Ольгу Хижинкову, обладательницу титула «Мисс Белоруссия-2008». Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусская оппозиция анонсировала на воскресенье, 8 ноября, «Марш народовластия» в Минске и других городах страны. Люди должны были собираться в районе улицы Немига и на площади Свободы.

Хижинкова была задержана вместе с еще 20 митингующими. Задержанных посадили в автозак и увезли.

Ранее обладательница титула «Мисс Белоруссия-2008» поддержала акции протеста, продолжающиеся в стране. В знак солидарности Хижинкова уволилась из Национальной школы красоты.

С 26 октября в Белоруссии новый всплеск протестной активности. Количество митингующих увеличилось после того, как экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила в стране всеобщую забастовку. Требования не меняются на протяжении почти трех месяцев: отставка руководства страны, проведение новых, честных выборов и прекращение насилия со стороны силовиков. Президент республики Александр Лукашенко объявил происходящее террористической войной и поручил ужесточить законодательство в сфере охраны порядка, оправдав применение силы по отношению к недовольным.