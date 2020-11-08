Более 700 человек задержали на акциях протеста в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали более 700 человек в ходе акции протеста в Минске и некоторых других городах страны. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

На сайте центра опубликован список задержанных протестующих, в котором по состоянию на 21:30 числятся 711 человек. Большинство из них взяли под стражу в Минске, несколько человек задержаны в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

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Ранее сообщалось, что среди задержанных оказались серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. По информации Белорусского фонда солидарности спортсменов, Кравченко и Ганин в момент задержания находились в машине на парковке в центре Минска. Также задержали Ольгу Хижинкову, обладательницу титула «Мисс Белоруссия-2008». Она была взята под стражу вместе с еще 20 митингующими. Задержанных посадили в автозак и увезли.

С 26 октября в Белоруссии новый всплеск протестной активности. Количество митингующих увеличилось после того, как экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила в стране всеобщую забастовку. Требования не меняются на протяжении почти трех месяцев: отставка руководства страны, проведение новых, честных выборов и прекращение насилия со стороны силовиков. Президент республики Александр Лукашенко объявил происходящее террористической войной и поручил ужесточить законодательство в сфере охраны порядка, оправдав применение силы по отношению к недовольным.