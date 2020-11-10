Лукашенко отказался отдавать Белоруссию «тепленькой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказывается отдать страну протестующим «тепленькой». Видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Наши же "протестуны", и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Белоруссию тепленькой. Ни черта подобного! Не возьмут они Белоруссию тепленькой. Мы выстоим. Но будет непросто», — сказал президент.

Лукашенко отметил, что пандемия коронавируса стала вопросом не столько медицины, сколько глобальной политики. Обрушение экономики, по его словам, привело к тому, что «начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи». Он также пообещал сохранить достигнутый в Белоруссии уровень жизни.

6 ноября стало известно, что лидеры белорусской оппозиции Мария Колесникова и Виктор Бабарико останутся под стражей как минимум до 8 января и 18 декабря соответственно.

Новый всплеск протестной активности начался в Белоруссии 26 октября. Количество митингующих увеличилось после того, как экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила в стране всеобщую забастовку. Требования не меняются на протяжении трех месяцев: отставка руководства страны, проведение новых, честных выборов и прекращение насилия со стороны силовиков. Лукашенко объявил происходящее террористической войной и поручил ужесточить законодательство в сфере охраны порядка, оправдав применение силы по отношению к недовольным.