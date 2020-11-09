Лидер белорусской оппозиции рассказала об угрозах «сломать пальцы и закрыть»

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова подробно рассказала о методах запугивания и давления, которым она подверглась после похищения и задержания в начале сентября в СИЗО. Ее версию произошедшего процитировал порталу TUT.by информированный источник.

Сначала ее привели на допрос к начальнику Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. «Беседа» длилась пару часов с перерывами, на время которых ее запирали в одиночной камере. «[Угрожали, что] сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам», — рассказывает Колесникова.

Затем ее перевезли в следственный изолятор (СИЗО) КГБ, где состоялся еще один многочасовой допрос. Его вел лично начальник отдела Следственного управления КГБ Константин Бычек. У лидера оппозиции пытались выведать связи с якобы координаторами протестов за рубежом, а также давили на нее при помощи чувства вины. «Понимаю ли я, что ответственность за избитых, убитых лежит на мне, а не на тех, кто отдавал приказы», — пересказывает Колесникова.

«Да, мне было страшно. Но (...) я не жалею ни на минуту о своем решении остаться. Я отвечаю за все свои слова и могу в подробностях описать все помещения, в которых я находилась. Готова опознать всех участников событий», — подчеркнула лидер оппозиции.

7 сентября Мария Колесникова была похищена неизвестными. На следующий день власти Белоруссии заявили, что оппозиционерка пыталась покинуть страну и была задержана на границе с Украиной. Однако сама Колесникова утверждает, что белорусские силовики угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться в республике.

На данный момент Колесникова находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии». Защита оппозиционерки пытается инициировать расследование против силовиков, задержавших ее. 6 ноября стало известно, что суд продлил срок содержания Колесниковой под стражей до 8 января 2021 года.