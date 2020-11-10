БелАЭС приостановила работу

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) прекратила генерацию электроэнергии. Об этом сообщил ответственный за внешнюю коммуникацию консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Белоруссии Олег Соболев, передает РИА Новости.

«Было уже сообщение, что они прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом», — сказал Соболев.

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Накануне, 9 ноября, стало известно, что на первом энергоблоке возникли проблемы технического характера. Ряд Telegram-каналов сообщили, что это произошло сразу после торжественной церемонии открытия БелАЭС из-за выхода из строя трансформатора. Была остановлена турбина и прекращена выработка электроэнергии. Министерство энергетики Белоруссии при этом заявило, что на АЭС выявлена необходимость замены отдельного оборудования, однако все технологические системы функционируют в штатном режиме.

Ранее глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев подтвердил, что строительство второй АЭС в Белоруссии возможно, такая идея обсуждается с властями Белоруссии.

В объединенную энергосистему Белоруссии первый энергоблок БелАЭС включили 3 ноября, а 7 числа состоялось его официальное открытие. Ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что запуск атомной электростанции является историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».

Между тем Литва объявила о приостановке всех торгов электроэнергией с Белоруссией. Власти страны-члена Европейского союза считают станцию угрозой национальной безопасности и окружающей среде, а также геополитическим проектом России. Эту позицию поддерживают соседние Эстония и Латвия. В Белоруссии ожидают, что страны в конечном итоге поменяют свое отношение и начнут закупки электроэнергии с БелАЭС.