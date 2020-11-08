Жителям Вильнюса посоветовали запастись таблетками йода из-за запуска БелАЭС

Мэрия Вильнюса рекомендовала жителям города запастись таблетками йода из-за запуска БелАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Всем посоветовали обратиться в аптеки в срок до 17 ноября. Мэрия распространила свое заявление через местные СМИ в связи с началом работы Белорусской АЭС.

«Таблетки распространяются среди населения в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии», — сообщила газета «15 минут». По данным издания, «необходимо защищать щитовидную железу от вредного воздействия радиоактивного йода».

Центральную поликлинику Вильнюса обязали заранее направить электронные рецепты на таблетки для 500 тысяч жителей города. Их намереваются выдавать во всех аптеках при предъявлении удостоверения личности.

В статье из литовской газеты авторы отметили, что «таблетки йодида калия должны использоваться вильнюсцами только в случае ядерной аварии в соседней стране». Их следует принимать при условии предоставления рекомендаций компетентными государственными органами.

Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запущенный 7 ноября первый энергоблок БелАЭС обеспечит 20 процентов потребности республики в электроэнергии. Лукашенко отметил, что с ядерной энергетикой страну ожидает светлое будущее.