Россия подтвердила обсуждение второй АЭС в Белоруссии

Строительство второй АЭС в Белоруссии возможно, такая идея обсуждается с властями республики. Об этом в обращении к сотрудникам «Росатома», опубликованном на официальном сайте, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Подтвердив начало переговоров, он также рассказал, что еще одной темой разговора является исследовательский реактор на территории соседней республики. По словам Лихачева, запуск первого энергоблока БелАЭС стал «совместной победой российских и белорусских специалистов», которая «способствует объединению людей».

В объединенную энергосистему Белоруссии первый энергоблок включили 3 ноября, а 7 числа состоялось его официальное открытие. Ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года.

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О возможном строительстве второй АЭС действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил 6 ноября, объяснив, что таким образом страна покончит с зависимостью от углеводородов. Первую станцию, построенную на российский кредит в десять миллиардов долларов, глава Белоруссии назвал счастьем и подарком. Летом этого года Москва улучшила условия выданного кредита.

На церемонии запуска энергоблока он повторил свою идею и объявил республику ядерной державой. По мнению Лукашенко, после начала работы АЭС в страну должны потечь «самые передовые технологии», причем не только в энергетику, начнут развиваться инновации и наукоемкие производства.

Между тем Литва объявила о приостановке всех торгов электроэнергией с Минском. Власти республики считают станцию угрозой национальной безопасности и окружающей среде, а также геополитическим проектом России. Эту позицию поддерживают соседние Эстония и Латвия. В Минске ожидают, что страны в конечном итоге поменяют свое отношение и начнут закупки электроэнергии с БелАЭС.

Накануне, 9 ноября, стало известно, что на первом энергоблоке возникли проблемы технического характера. Во вторник утром БелАЭС приостановила выработку электроэнергии.