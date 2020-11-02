Тихановская призвала ЕС активизировать поддержку белорусской оппозиции

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в беседе с Financial Times призвала страны Евросоюза оказывать более активную поддержку белорусской оппозиции и усилить давление на Минск.

Материалы по теме «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске Борьба на истощение Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?

Тихановская заявила, что необходимо ввести санкций против Национального олимпийского комитета Белоруссии, во главе которого стоит президент страны Александр Лукашенко. По ее словам, это бы стало «личным ударом» для лидера республики.

«Если бы европейские страны, а также все другие государства, поддерживающие наше движение, могли действовать быстрее, принимая свои решения, это было бы очень хорошо», — подчеркнула она.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Президент Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».