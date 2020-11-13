Лукашенко спрогнозировал сроки окончания протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал сроки окончания протестов в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.

По его словам, оппозиция продолжит протесты до весны 2021 года. «Вот погода изменится... И, главное, их цитата — "экономика чуть ли не рухнет, тогда нам будет легче с ним справиться". То есть со мной», — заявил белорусский лидер. Он добавил, что это является целью оппозиции.

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые акции против официальных итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Демонстранты требуют его отставки и проведения нового голосования.

Сам глава государства не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад. По словам Лукашенко, внешние силы хотят «убрать конкурента» в лице Белоруссии.