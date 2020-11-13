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Лукашенко заявил об отсутствии революционеров в Белоруссии

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Николай Петров / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам заявил об отсутствии в стране революционеров. Об этом сказано в репортаже телеканала «Беларусь 1».

«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится сейчас, цветных революций. Можем об этом порассуждать. Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров», — заявил Лукашенко.

Глава государства 12 ноября дал интервью журналистам России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

В Белоруссии три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Оппозиция создала Координационный совет, после чего было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, проведения новых и честных выборов и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.


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