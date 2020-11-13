Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства в ходе большого интервью журналистам телеканалов России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины заявил, что данный разговор является возможностью «достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента».

5 ноября Лукашенко пообещал, что система здравоохранения будет обеспечена всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Он отметил, что белорусский опыт реагирования в условиях пандемии, когда в первую волну не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, «на устах всех здравомыслящих людей в мире».

В тот же день Лукашенко поручил проработать возможность производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. По его словам, президент России Владимир Путин сам предложил ему передать исходный материал вакцины.

По официальным данным, в Белоруссии зафиксировано свыше 111 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1033 заболевших скончались.