Лукашенко объяснил протесты в Белоруссии желанием «убрать конкурента»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил происходящие в стране протесты желанием внешних сил «убрать конкурента» в лице республики. Об этом он сказал в интервью журналистам из России и других стран, передает БЕЛТА.

«Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы», — заявил Лукашенко.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

По его словам, Белоруссия «стала членом клуба космических и атомных держав» и создает новую экономику.

«Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути налицо [желание] убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства», — отметил Лукашенко.

Ранее он заявил, что в Белоруссии «революцией не пахнет, потому что просто нет революционеров».

По всей стране три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам он не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.