Лукашенко объяснил протесты в Белоруссии желанием «убрать конкурента»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил происходящие в стране протесты желанием внешних сил «убрать конкурента» в лице республики. Об этом он сказал в интервью журналистам из России и других стран, передает БЕЛТА.
«Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы», — заявил Лукашенко.
По его словам, Белоруссия «стала членом клуба космических и атомных держав» и создает новую экономику.
«Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути налицо [желание] убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства», — отметил Лукашенко.
Ранее он заявил, что в Белоруссии «революцией не пахнет, потому что просто нет революционеров».
По всей стране три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам он не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.