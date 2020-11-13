Лукашенко рассказал о лекарстве от цветных революций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о лекарстве от цветных революций, передает БЕЛТА.

«Любая цветная революция делает государство слабее, а народ — беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно — это расширение и углубление наших связей, интеграции», — заявил президент.

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В качестве приоритетных интеграционных проектов Лукашенко назвал Содружество Независимых Государств (СНГ), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕЭАС), призвав их участников «сплотиться и выступить единым фронтом».

По словам президента, в других возможных формах интеграции странам постсоветского пространства отводится лишь роль источников дешевого сырья и рабочей силы.

30 октября Лукашенко попросил Россию понять нежелание Белоруссии отказаться от многовекторной политики. Он заявил, что белорусскому народу необходимо делать то, что выгодно ему, и напомнил о сотрудничестве России с Европейским союзом и НАТО.

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