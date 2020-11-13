Лукашенко отказался передавать власть преемнику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от передачи власти преемнику и процедуры транзита. Его заявление в интервью белорусским и иностранным журналистам публикует «Интерфакс — Запад».

«Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет, так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — заверил Лукашенко.

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Ранее он сообщил, что план конституционных изменений будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании в начале 2021 года.

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые акции против официальных итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Демонстранты требуют его отставки и проведения нового голосования.

Сам глава государства не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад. По словам Лукашенко, внешние силы хотят «убрать конкурента» в лице Белоруссии.