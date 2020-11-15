Силовики применили слезоточивый газ против протестующих в Минске

Силовики применили слезоточивый газ в отношении протестующих в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления очевидцев.

Они также сообщили о массовых задержаниях в районе метро «Пушкинская», где начали собираться сторонники оппозиции. По словам очевидцев, к одной из групп подъехали сразу несколько микроавтобусов с сотрудниками силовых структур. Перед задержанием в их сторону был распылен слезоточивый газ из баллончиков, отметили они.

Свидетели происшествий сообщили, что на данный момент задержаны уже три десятка человек, в числе которых также есть журналисты. Отмечается, что задержания продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали на северо-западе Минска около десяти участников несанкционированного митинга оппозиции.

По всей Белоруссии три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам белорусский лидер не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.