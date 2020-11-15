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Выступивший в Минске Моргенштерн объяснил безразличие к белорусским протестам

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Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Моргенштерн, которого раскритиковали за безразличие к белорусским протестам после выступления в Минске, объяснил свою позицию. Он высказался в сторис Instagram-аккаунта.

По словам рэпера, в столице страны он провел один из лучших концертов в жизни. «Но как я и ожидал, один из самых популярных Telegram-каналов Белоруссии перевернул мои слова так, будто бы я против народа. **** [Черт], чуваки, я вам сразу прямо сказал, мне абсолютно ***** [все равно], что там у вас происходит. Я приехал сюда повеселиться и отдохнуть. И мне наплевать на политику. Я ненавижу политику. Это все полная *** [ерунда]», — признался Моргенштерн.

Он призвал не портить его концерт политикой, подчеркнув, что то, что происходит в Белоруссии — это проблемы жителей страны, и они ему неинтересны. Рэпер подчеркнул, что желает наилучшего белорусам, но не хочет, чтобы его впутывали в чужие дела.

Ранее Telegram-канал LUXTA раскритиковал Моргенштерна, описав произошедшее на выступлении. Утверждалось, что после того, как фанаты начали скандировать оппозиционные лозунги, рэпер заявил, что ему индифферентно происходящее. Авторы ресурса обвинили его в оскорблении их «быта, культуры и убеждений».

По всей Белоруссии три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял протесты после выборов и пытал задержанных.

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