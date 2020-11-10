Моргенштерн показал фанатам свою новую машину изнутри

Популярный рэпер Моргенштерн показал фанатам свой новый автомобиль изнутри. Кадрами он поделился в своем Instagram.

На размещенных снимках 22-летний исполнитель сидит за рулем машины и рекламирует продукцию бренда Coca-Cola. Салон автомобиля имеет светлую обивку, оснащен кожаными креслами бежевого оттенка и люком на крыше. «Вот вам кусочек новенькой дядиной машинки и кусочек наступающего праздника от "Кока-Колы"», — говорится в описании к посту.

Публикация Моргенштерна набрала полмиллиона лайков. Рэпер не назвал марку своего нового авто, однако его подписчики предположили, что он приобрел немецкий Mercedes. «Новая песня про Mercedes будет?», «Опять Mercedes...», «Поздравляю с новым Mercedes!» — комментировали они.

В июле телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева купила суперкар и призналась в соцсетях, что ее «распирает от гордости». На снимке знаменитость позировала на фоне серого матового Lamborghini Aventador с полотенцем на голове и в защитной маске. В описании к посту, который за несколько часов собрал миллион лайков, она рассказала, что со студенчества мечтала о таком автомобиле.