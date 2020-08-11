Сильвестр Сталоне выставил на продажу свой роскошный Cadillac

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу свой автомобиль Cadillac Escalade ESV. Об этом сообщает портал Motor1.

На роскошную черную машину с небольшим пробегом в тысячу миль (1600 километров) 74-летний актер установил цену 350 тысяч долларов (25 миллионов рублей). Отмечается, что ее первоначальная стоимость составляла 409 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей).

По информации издания, Сталлоне лично разрабатывал интерьер Cadillac, однако редко передвигался на нем. Салон автомобиля отделан деревом и кожей белого цвета, а также оснащен 43-дюймовым и двумя 12-дюймовыми телеэкранами.

По словам Сталоне, причина продажи Cadillac — изменение его личных требований к транспортному средству. Знаменитость также выразил надежду, что новый владелец сможет пользоваться машиной на протяжении долгих лет.

В июле на продажу выставили автомобиль из культового кинофильма про агента 007 Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас» с участием актера Пирса Броснана. Речь идет о Lamborghini Diablo 1992 года. Ее готовы продать за 119 500 долларов (более 8,4 миллиона рублей).