Нефть эталонного сорта Brent с поставкой в сентябре подорожала до 86,15 доллара за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост на фоне новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на эталонное сырье подорожали почти на два процента, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Контракты на поставку североморской нефти Brent выросли в цене на 1,92 доллара за баррель, до 86,15 доллара. В то же время фьючерсы на техасскую нефть марки WTI с поставкой в августе подорожали на 1,97 доллара (2,5 процента), до 80,92 доллара за баррель.

За неделю сырье выросло в цене более чем на 12 процентов. Причиной стало возобновление боевых действий между США и Ираном и новый этап морской блокады в Ормузском проливе, что привело к затруднению навигации в транспортной артерии. Дополнительно ситуацию осложнило закрытие Баб-эль-Мандебского пролива со стороны йеменских хуситов. В результате поставки сырья из Саудовской Аравии оказались блокированы.

В четверг, 16 июля, погрузка нефти на всех иракских терминалах была приостановлена после атаки беспилотника на танкер, находящийся вблизи порта Басра, расположенного на юго-востоке страны. Решение приостановить погрузки сырья на всех терминалах в южной части страны было продиктовано соображениями безопасности. Атака БПЛА на нефтетанкер создала риски для местных энергокомпаний, уточнили собеседники агентства.