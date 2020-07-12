Автомобиль из фильма про Джеймса Бонда выставили на продажу

Автомобиль из культового кинофильма про агента 007 Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас» с участием актера Пирса Броснана выставили на продажу. Об этом сообщает TMZ.

Beverly Hills Car Club, который является дилером европейских классических автомобилей, объявил о продаже Lamborghini Diablo 1992 года.

Как утверждается на сайте клуба, машина использовалась студией, снимающей все фильмы об агенте 007. Ее готовы продать за 119 500 долларов (более 8,4 миллиона рублей). Классический автомобиль представлен в характерной цветовой комбинации Diablo Rosso. Его пробег составляет 45 205 миль (почти 73 тысячи километров).

По сюжету фильма, Lamborghini была одной из личных машин полковника Тан-Сун Муна, позже известного как Густав Грейвз, главного злодея фильма.

«Джеймс Бонд всегда был о потрясающих автомобилях, экзотических местах и, конечно же, красивых женщинах. Это отличное сочетание и этот автомобиль не исключение», — сказал владелец и президент Beverly Hills Car Club Алекс Манос (Alex Manos), пишет издание.

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