Показана скоростная яхта в виде суперкара Lamborghini за 235 миллионов рублей

Итальянский производитель автомобилей Lamborghini показал дизайн новой моторной яхты, которая появится в продаже в начале 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Судно Lamborghini 63 от Tecnomar спроектирована компанией Italian Sea Group совместно со студией дизайна Lamborghini Centro Stile. Отмечается, что при ее создании производители вдохновлялись гибридным суперкаром Lamborghini Sian FKP 37. «Счастливые владельцы Lamborghini 63 приобретут не только самую быструю яхту от верфи Tecnomar, но и настоящее произведение искусства в стиле Lamborghini», — высказался генеральный директор Italian Sea Group Джованни Костантино.

Моторная яхта оснащена двумя двигателями мощностью две тысячи лошадиных сил, что позволяет ей развивать скорость до 60 узлов (111 километров в час). Кроме того, яхта разработана на основе углеродного волокна и относится к классу сверхлегких судов. Ее длина составляет 19 метров, а вес — 24 тонны.

Изображение: Lamborghini 1 /6

Яхта также имеет съемную крышу. Кнопка пуска ее двигателя — это копия кнопки в автомобиле Lamborghini. «Яхта подчеркивает высокую ценность партнерства, позволившего объединить лучше черты обеих марок. Если бы меня попросили представить Lamborghini на воде, это выглядело бы именно так», — добавил исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали.

Стоимость яхты составит 2,7 миллиона фунтов стерлингов (235 миллионов рублей).

В феврале 2019 года дизайнер Чулхун Парк (Chulhun Park ) рассказал о стоимости самой большой и дорогой в мире яхты Valkyrie («Валькирия»). Выяснилось, что строительство судна обойдется в 800 миллионов долларов. На яхте одновременно смогут находиться 92 члена экипажа и 52 пассажира, для которых на борту будут доступны рестораны, казино, театры и картинные галереи.

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