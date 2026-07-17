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19:04, 17 июля 2026Путешествия

Виновные в смерти шести туристов сотрудники хостела в Лаосе заплатят штраф

DM: Сотрудникам хостела в Лаосе грозит штраф и год тюрьмы за смерть шести туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Roland Neveu / LightRocket via Getty Images

Стала известна судьба сотрудников хостела Nana Backpacker Hostel в Лаосе, в котором не выжили после употребления бесплатных напитков туристы, — им грозит год лишения свободы и штраф. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

По данным источника, трагедия произошла еще в 2024 году во время отдыха путешественников в Ванг Вьенге, однако приговор виновным огласили 17 июля. Смерть шести туристов наступила после употребления алкогольных коктейлей, предложенных работниками гостиницы в качестве угощения. Однако в каждом стакане, как позже выяснилось, находился метанол, который является сильнейшим токсином.

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За расправу по неосторожности владелец постоялого двора и восемь менеджеров заплатят 1,6 тысячи долларов (125,4 тысячи рублей). Приговор вызвал возмущение со стороны родственников пострадавших. «Мне трудно это осознать… 1,6 тысячи долларов и потенциальный год тюрьмы за то, что отняли не только две жизни, но и жизни других людей. Просто нет слов, чтобы описать, насколько это ужасно», — сказал Шон Боулз, отец 19-летней туристки Холли Боулз, которая вместе с подругой Бьянкой Джонс лишилась жизни в данном заведении.

Близкие невыживших планируют обжаловать обвинения. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что «глубоко разочарована» тем, что власти Лаоса не преследуют самые серьезные обвинения.

Ранее стало известно, что жертвами смертельной дозы метанола, помимо двух австралиек, стали 28-летний юрист из Великобритании Симона Уайт, 57-летний американец Джеймс Луис Хатсон и две датчанки: 20-летняя Энн-Софи Оркилд Койман и 21-летняя Фрея Веннервальд Соренсен.

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