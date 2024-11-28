Туристы выпили алкоголь на отдыхе и скончались. Как в их напитки попал смертельно опасный химикат?

Шесть туристов выпили алкоголь с метанолом в Лаосе и не выжили

В популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе произошло массовое отравление алкогольными напитками. Шестерых туристов спасти не удалось, а те, кто выжил, описывают пережитое как самые страшные две недели в жизни. Где жертвы взяли испорченное спиртное, что было в его составе и что следует учесть другим путешественникам по Юго-Восточной Азии, чтобы обезопасить себя, — в материале «Ленты.ру».

Первыми жертвами стали две австралийские девушки

Сначала в реанимацию с отравлением попали две 19-летние девушки из Мельбурна — Холли Боулз и Бьянка Джонс, которые остановились в хостеле Nana Backpackers в Ванг Вьенге. Они должны были выехать 15 ноября, но в указанное время не явились на ресепшен. Тогда сотрудники хостела сами пришли в их номер и нашли австралиек в критическом состоянии.

Подруг немедленно доставили в местную больницу, но было уже поздно. Выяснилось, что обе выпили алкогольные коктейли, в которых содержался метанол.

Все жертвы отравления покупали спиртное, содержавшее метанол, в популярном туристическом городе Ванг Вьенг Фото: Thanachet Maviang / Shutterstock / Fotodom

Позже в СМИ появилась информация о новых жертвах отравления алкоголем в Лаосе. Ими стали 28-летний юрист из Великобритании Симона Уайт, 57-летний американец Джеймс Луис Хатсон и двое датчанок: 20-летняя Энн-Софи Оркилд Койман и 21-летняя Фрея Веннервальд Соренсен.

Американца нашли бездыханным 13 ноября в его номере в хостеле, рядом с ним стояли несколько пустых стаканов. В тот же день обнаружили без сознания двух датчанок.

Алкоголь бесплатно давали гостям хостела

Британка Люси Дэвисон, которая выжила после массового отравления алкоголем с метанолом, в своих соцсетях раскрыла подробности произошедшего. Туристка, отдыхавшая в Лаосе с молодым человеком, призналась, что она выпила водку в том же хостеле — Nana Backpackers — и в течение 15 часов у нее начали появляться опасные симптомы.

Я бы не хотела, чтобы кто-то пережил то, что пришлось вынести мне и моему парню, потому что это были буквально худшие две недели в нашей жизни Люси Дэвисон туристка, выжившая после отравления алкоголем в Лаосе

Путешественница также рассказала, что сотрудники гостиницы предлагали своим гостям бесплатные алкогольные напитки в рамках акции «Счастливый час» — такое часто практикуют в Юго-Восточной Азии.

«У нас был большой стол примерно на десять человек, и мы делились друг с другом тем, что нам давали», — отметила она.

В тот вечер Дэвисон выпила немного, но уже через несколько часов она почувствовала сильную усталость. Затем у нее поднялась температура, началась рвота. Молодой человек отвез ее в больницу, и британку положили в реанимацию. Лечение заняло четыре дня, и когда девушка пришла в себя, она поблагодарила врачей, которые, по ее словам, спасли ей жизнь.

В Азии зафиксирован самый высокий в мире уровень отравления метанолом Фото: Reuters

«Если вы едете в Юго-Восточную Азию, пожалуйста, пейте бутылочное пиво или вино. Если вы захотите попробовать коктейль или крепкий напиток, узнайте, что входит в его состав, — предупредила других путешественников Дэвисон. — Мне так повезло, что со мной все в порядке. Я не полностью выздоровела, но с каждым днем ​​становлюсь сильнее. Мои мысли и молитвы со всеми пострадавшими».

Сотрудников хостела, где произошли отравления, задержали

В ходе расследования местные власти задержали восьмерых сотрудников хостела Nana Backpackers. Все они — граждане Вьетнама в возрасте от 23 до 44 лет. Менеджер и владелец гостиницы также находятся в полиции.

Многие детали массового отравления до сих пор остаются неясными, что вызывает беспокойство у родственников жертв инцидента. В официальном заявлении лаосского информационного агентства (KPL) говорится, что причиной трагедии стало употребление туристами «испорченных алкогольных напитков». Однако местные власти не уточнили, каким образом спиртное с метанолом могло попасть в цепочку поставок.

Тела австралиек Боулз и Джонс уже доставили на родину. Их семьи призывают власти Лаоса продолжить расследование и наказать виновных. «Мы приложим все усилия, чтобы повысить осведомленность об отравлении метанолом», — пообещал отец одной из девушек, Марк Джонс.

Чем опасен метанол

Метанол — это спиртовой химикат, который обычно входит в состав промышленных растворителей, чистящих средств, лаков и стеклоочистителя. Эта бесцветная жидкость с запахом этилового спирта иногда используется при изготовлении контрафактного алкоголя.

Употребление даже 25 миллилитров этого вещества может привести к летальному исходу. Первые признаки отравления — рвота и боль в животе — могут появиться только через 24 часа. По данным организации «Врачи без границ», в Юго-Восточной Азии зафиксирован самый высокий в мире уровень отравления метанолом.

За последние десятилетия Ванг Вьенг получил печально известную репутацию центра вечеринок, где путешественники могут легко получить доступ к дешевому алкоголю и запрещенным веществам. В 2012 году местное правительство приказало принять жесткие меры после серии трагедий, связанных с низкими стандартами безопасности в этом городе.