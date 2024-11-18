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20:03, 18 ноября 2024Путешествия

Две туристки выпили коктейли в хостеле и попали в реанимацию

The Age: в Лаосе две туристки выпили коктейли в хостеле и попали в реанимацию
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Две австралийские туристки попали в реанимацию из-за отравления коктейлями в Лаосе. Подробности сообщило издание The Age.

19-летние девушки из Мельбурна остановились в хостеле Nana Backpacker в Ванг-Вьенге, популярном у путешественников городе в 130 километрах к северу от столицы страны Вьентьяна. 15 ноября они должны были выехать из гостиницы, однако не пришли на ресепшен. Персонал нашел пострадавших в номере, после чего девушек доставили в больницу в критическом состоянии.

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Предположительно, туристки выпили алкогольные коктейли, в которых содержался метанол. По неподтвержденным данным, напитками отравились еще десять человек, а двое туристов не выжили.

Как отмечает портал 7News, метанол добавляют в алкогольные напитки как более дешевую альтернативу этанолу — обычному спирту. Употребление всего 25-90 миллилитров метанола может привести к летальному исходу.

В октябре российскую журналистку Инессу Паперную нашли без признаков жизни в номере отеля в Ташкенте. По предварительным данным, она могла отравиться метаном. Позже в ее крови обнаружили соединения угарного газа с гемоглобином.

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