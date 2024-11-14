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16:01, 14 ноября 2024Путешествия

Раскрыты новые подробности в деле об отравлении российской журналистки в Узбекистане

В крови отравившейся в Ташкенте Паперной нашли соединения угарного газа
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: ArtEvent ET / Shutterstock / Fotodom

В крови российской журналистки Инессы Паперной, предположительно, отравившейся газом в Узбекистане, нашли соединения угарного газа с гемоглобином. Новые подробности РИА Новости раскрыли в генпрокуратуре республики.

В ведомстве отметили, что судебно-медицинская экспертиза по делу россиянки продолжается.

Журналистку Инессу Паперную, работавшую в «Ленте.ру», и ее друга Максима Радченко нашли без признаков жизни в номере отеля в Ташкенте в октябре. По предварительной версии, россияне могли отравиться газом, который попал в комнаты через вентиляцию после чистки бассейна.

Тело женщины уже доставили в Москву. Было начато расследование.

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