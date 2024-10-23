Тело отравившейся газом в Ташкенте россиянки доставили в Москву

РЕН ТВ: тело погибшей в Ташкенте российской журналистки доставили в Москву

Тело российской журналистки Инессы Паперной, предположительно, отравившейся газом в отеле Ташкента, доставили в Москву. Об этом ее мать Любовь Паперная сообщила РЕН ТВ.

По словам женщины, основной версией случившегося остается отравление газом. «Видимо, такая система вентиляции в гостинице», — добавила она.

Журналистку Инессу Паперную, работавшую в «Ленте.ру», и ее друга Максима Радченко нашли без признаков жизни в номере отеля в Ташкенте. Предварительно, туристы могли отравиться метаном, который образуется при гниении органических веществ в воде. Газ мог попасть в комнаты через вентиляцию после чистки бассейна.

Ранее мать Радченко поставила под сомнение эту версию. По ее словам, в гостинице был только тренажерный зал в полуподвальном помещении.