Тела погибших в отеле Ташкента россиян отправили на родину. Что известно о смерти туристов?

ГП Узбекистана: тела умерших в ташкентской гостинице россиян отправили на родину

Тела двух российских туристов, скончавшихся вследствие отравления неизвестным веществом в гостинице Ташкента «Караман палас», отправили на родину. Об этом проинформировали представители Генеральной прокуратуры (ГП) Узбекистана.

В ведомстве подтвердили, что тела погибших, в числе которых журналистка Инесса Паперная, работавшая в «Ленте.ру» и журнале «Профиль», отправили бортом в Россию в 10 утра по местному времени (8:00 по Москве).

По факту кончины россиян возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В данный момент следствие проводит судмедэкспертизу для установления точной причины смерти путешественников.

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Предположительно, туристы отравились болотным газом

Вечером 20 октября сотрудники гостиницы обнаружили в закрытом номере тела двух россиян — журналистки Инессы Паперной и ее друга Максима Радченко. В соседнем номере в ванной комнате было найдено тело другого постояльца, гражданина Узбекистана. Согласно предварительной версии, туристы скончались вследствие отравления болотным газом.

Сообщается, что в тот день россиянке пришла посылка, однако сотрудники ресепшен не смогли ей дозвониться. Работники отеля пытались достучаться в дверь номера, но на стук тоже никто не реагировал.

Решили открыть номер. Внутри находилось два тела сотрудники отеля в Ташкенте

По предварительной версии, пара могла отравиться болотным газом (метаном), который образуется из-за гниения в воде органических веществ. Газ мог попасть в вентиляционную систему после чистки бассейна в отеле. Прибывшие на место медики официально заявили, что причиной смерти туристов является «отравление неустановленной этиологии».

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Отец погибшего россиянина связался с родственниками в Ташкенте, чтобы найти сына

Отец Максима Радченко рассказал в интервью RT, что ему пришлось связаться с родственниками из Узбекистана, когда сын перестал выходить на связь.

По его словам, Максим и Инесса отправились в отпуск 11 октября, а уже 20 октября пара должна была вернуться домой. Тем не менее они так и не приехали в Москву и перестали выходить на связь.

Отец погибшего туриста отметил, что накануне произошедшего в гостинице действительно проводили работы по очищению бассейна. После того как Максим перестал отвечать на звонки, его отец связался с родственниками в Ташкенте и попросил, чтобы они приехали в отель и нашли Максима. После их прибытия сотрудники гостиницы вскрыли номер и обнаружили там два тела.

В данный момент устанавливаются виновные — им может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.