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09:14, 23 октября 2024Путешествия

Стали известны подробности об умерших от отравления в отеле Ташкента россиянах

Тела погибших в гостинице Ташкента россиян отправили на родину

Фото: ArtEvent ET / Shutterstock / Fotodom

Тела двух российских туристов, умерших от отравления в отеле Ташкента, отправили на родину. Подробностями о ситуации с РИА Новости поделились в Генеральной прокуратуре (ГП) Узбекистана.

Стало известно, что тела погибших, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили самолетом в Россию в 10:00 по местному времени (8:00 мск).

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В ведомстве также заявили, что по факту гибели россиян возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ведется следствие и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти туристов.

Информация о кончине журналистки Инессы Паперной появилась 22 октября. Предварительно, россиянка и ее спутник, отдыхавшие в ташкентском отеле «Караман палас», отравились болотным газом в номере, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна.

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      Фариза Бацазова
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