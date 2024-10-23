Стали известны подробности об умерших от отравления в отеле Ташкента россиянах

Тела погибших в гостинице Ташкента россиян отправили на родину

Тела двух российских туристов, умерших от отравления в отеле Ташкента, отправили на родину. Подробностями о ситуации с РИА Новости поделились в Генеральной прокуратуре (ГП) Узбекистана.

Стало известно, что тела погибших, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили самолетом в Россию в 10:00 по местному времени (8:00 мск).

В ведомстве также заявили, что по факту гибели россиян возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ведется следствие и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти туристов.

Информация о кончине журналистки Инессы Паперной появилась 22 октября. Предварительно, россиянка и ее спутник, отдыхавшие в ташкентском отеле «Караман палас», отравились болотным газом в номере, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна.