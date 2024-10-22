Российская журналистка отравилась болотным газом в номере отеля и не выжила

Российская журналистка отравилась болотным газом в отеле Ташкента и не выжила

Российская журналистка Инесса Паперная отравилась болотным газом во время отпуска в Узбекистане и не выжила. Об этом пишет издание Baza.

Несчастный случай произошел с россиянкой, работавшей в журнале «Профиль» и внештатным автором в «Ленте.ру», в ташкентском отеле «Караман палас», где она остановилась со своим спутником.

Вечером в воскресенье, 20 октября, Паперной пришла посылка, однако сотрудникам гостиницы не удалось дозвониться до постоялицы. На стук в дверь тоже никто не реагировал. «Решили открыть номер, — говорится в сообщении. — Внутри находилось два тела».

Спасти туристов не удалось. По предварительной версии, пара отравилась газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна. После случившегося отель опечатали, ведется расследование.

Ранее по меньшей мере шесть человек отравились хлором в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске.