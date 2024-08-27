Шесть человек отравились хлором во время отдыха в бассейнах в Подмосковье

Шесть человек отравились хлором в акваклубе комплекса «Бережки холл»

По меньшей мере шесть человек отравились хлором во время отдыха в бассейнах в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в минувшие выходные в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске, где отдыхало примерно 30 человек.

«В какой-то момент в воду начал выбрасываться хлор, из-за чего посетителям стало резко плохо, — говорится в сообщении. — В итоге шестерых гостей, в том числе четверых детей, доставили в больницу».

Отмечается, что у пострадавших диагностировали токсическое действие газов и паров. Позднее их отпустили домой, в настоящее время проводится проверка.

Ранее в июле в Турции в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы пятеро россиян отравились газом. Мужчина рассказал, что отдыхал в отеле с семьей. Утром взрослые проснулись с сильной головной болью, а ребенок после пробуждения сразу упал в обморок, после чего у него начались судороги.

