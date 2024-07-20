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16:49, 20 июля 2024Путешествия

Россияне отравились газом в турецком пятизвездочном отеле

В Турции в отеле Sealight Resort россияне отравились газом из-за бойлера

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom

В Турции в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы пятеро россиян отравились газом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из пострадавших.

Мужчина рассказал, что отдыхал в отеле с семьей. Утром 18 июля взрослые проснулись с сильной головной болью, а ребенок после пробуждения сразу упал в обморок, после у него начались судороги. Семью госпитализировали, в клинике туристы увидели несколько семей из разных стран с браслетами того же отеля и сотрудников Sealight Resort. Врачи рассказали, что все поступившие отправились газом, не уточнив, о каком именно газе идет речь. Отмечается, что никакого запаха в номерах не было. Вечером пациентов отпустили в отель. Приехав в него, посетители обнаружили там полицию. Гостиница возместила все убытки, некоторым жильцам предоставила новые номера, некоторые покинули отель.

Отмечается, что пятизвездочный отель расположен на берегу Эгейского моря на западе страны, у него есть собственный пляж.

Ранее в египетском пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде британские туристы отравились химикатами от постельных клопов, которыми обработали соседний номер. Спасти их не удалось.

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      Мария Черкасова
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