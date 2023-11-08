Пара туристов отравилась химикатами от клопов в отеле Египта

Independent: британские туристы отравились химикатами от клопов в отеле Хургады

Пара британских туристов отравилась химикатами от постельных клопов, которыми обработали соседний номер в отеле Египта, спасти их не удалось. Подробности истории сообщило издание The Independent.

Уточняется, что трагедия произошла в 2018 году, однако причину инцидента озвучили только сейчас. По данным источника, 69-летний Джон Купер (John Cooper) и его 63-летняя супруга Сьюзен (Susan) отдыхали в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде вместе с дочерью и тремя внуками.

В материалах суда говорится, что немецкий турист, который проживал в соседнем с Куперами номере, пожаловался на постельных клопов. После этого комнату обработали инсектицидом «Лямбда-С».

На следущий день британцы почувствовали недомогание и не спустились на завтрак, пишет The Independent. Дочь Куперов зашла к ним в номер и увидела, что ее родители находятся в очень плохом состоянии. Вызванные на место врачи попытались провести сердечно-легочную реанимацию, но спасти пожилых туристов не удалось.

Слушания по делу еще продолжаются. Отель Steigenberger Aqua Magic продолжает работать.

Ранее сообщалось, что турист из Новой Зеландии отравился метанолом в составе алкогольных напитков в ночном клубе на Бали и в конвульсиях упал на пол в туалете заведения. Спустя некоторое время мужчине стало лучше благодаря оказанию своевременной помощи.