Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:20, 23 октября 2024Бывший СССР

Тела двух россиян обнаружили в отеле Ташкента. Они могли отравиться попавшим в вентиляционную систему газом

Узбекистан пообещал отправить тела погибших граждан России после экспертизы

Фото: Cao Yang / Globallookpress

Тела погибших в гостинице в Ташкенте россиян отправят в РФ сразу после завершения судебной экспертизы, заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

Об отравлении российской журналистки и ее спутника стало известно 22 октября. Также сообщается еще об одном погибшем. По данным Генпрокуратуры, гражданина Узбекистана 1976 года рождения обнаружили без признаков жизни в ванной комнате одного из номеров. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры

Хает Шамсутдиновпресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана

Погибшие могли отравиться болотным газом

Несчастный случай произошел с работавшей в журнале «Профиль» и внештатным автором в «Ленте.ру» журналисткой Инессой Паперной и ее спутником Максимом Радченко.

По данным издания Baza, вечером в воскресенье, 20 октября, Паперной пришла посылка, но сотрудникам гостиницы не удалось дозвониться до постоялицы. На стук в дверь никто не реагировал. «Решили открыть номер. Внутри находилось два тела», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021

Согласно предварительной версии, пара отравилась болотным газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна. Метан, он же болотный газ, не имеет цвета и запаха, и непрерывно образуется при гниении органических веществ под действием бактерий. С воздухом образует взрывоопасные смеси и является причиной удушья.

Отец Радченко подтвердил RT, что в день смерти россиян сотрудники отеля проводили некие работы с очисткой бассейна. Тем временем агентство UzDaily отмечает, что судмедэксперты пока не могут определить этиологию отравления.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Тела двух россиян обнаружили в отеле Ташкента. Они могли отравиться попавшим в вентиляционную систему газом

      Депутат Рады задал неудобный вопрос главе Пентагона

      Байден захотел «закрыть» Трампа

      В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан

      В Швейцарии назвали условие окончания конфликта на Украине

      45-летняя учительница занялась сексом с учеником на каникулах

      Отказавшиеся от приложений для знакомств люди объяснили причины

      Германия ответила на вызов посла в МИД России

      Блинкен назвал ликвидацию главы ХАМАС возможностью освободить заложников

      В РАН назвали возможную причину разрушения спутника Intelsat-33e

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше