Тела двух россиян обнаружили в отеле Ташкента. Они могли отравиться попавшим в вентиляционную систему газом

Узбекистан пообещал отправить тела погибших граждан России после экспертизы

Тела погибших в гостинице в Ташкенте россиян отправят в РФ сразу после завершения судебной экспертизы, заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

Об отравлении российской журналистки и ее спутника стало известно 22 октября. Также сообщается еще об одном погибшем. По данным Генпрокуратуры, гражданина Узбекистана 1976 года рождения обнаружили без признаков жизни в ванной комнате одного из номеров. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры Хает Шамсутдинов пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана

Погибшие могли отравиться болотным газом

Несчастный случай произошел с работавшей в журнале «Профиль» и внештатным автором в «Ленте.ру» журналисткой Инессой Паперной и ее спутником Максимом Радченко.

По данным издания Baza, вечером в воскресенье, 20 октября, Паперной пришла посылка, но сотрудникам гостиницы не удалось дозвониться до постоялицы. На стук в дверь никто не реагировал. «Решили открыть номер. Внутри находилось два тела», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной версии, пара отравилась болотным газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна. Метан, он же болотный газ, не имеет цвета и запаха, и непрерывно образуется при гниении органических веществ под действием бактерий. С воздухом образует взрывоопасные смеси и является причиной удушья.

Отец Радченко подтвердил RT, что в день смерти россиян сотрудники отеля проводили некие работы с очисткой бассейна. Тем временем агентство UzDaily отмечает, что судмедэксперты пока не могут определить этиологию отравления.