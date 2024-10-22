В Узбекистане сообщили подробности по делу об отравлении россиян болотным газом

Прокуратура Узбекистана сообщила об отравлении гражданина страны болотным газом

Гражданин Узбекистана отправился болотным газом в отеле. Новые подробности по делу об отравлении двоих россиян приводит Генеральная прокуратура республики, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, узбекского гражданина 1976 года рождения обнаружили без признаков жизни в ванной комнате одного из номеров. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в Генпрокуратуре страны.

Об отравлении россиян стало известно 22 октября. Несчастный случай произошел с гражданкой России, работавшей в журнале «Профиль» и внештатным автором в «Ленте.ру», в ташкентском отеле «Караман палас», где она остановилась со своим спутником. Туристов не смогли спасти. Согласно предварительной информации, россияне отравились газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна.

