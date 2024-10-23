Мать отравившегося газом в Ташкенте россиянина рассказала о последних днях его жизни

RT: отравившиеся в Ташкенте россияне в последние дни были в хорошем настроении

Мать отравившегося газом в Ташкенте россиянина Максима Радченко сообщила, что в последние дни жизни он был в хорошем настроении. Своим рассказом она поделилась с RT.

Также женщина отметила, что бассейн не мог стать источником болотного газа, которым отравились Радченко и его спутница — российская журналистка Инесса Паперная. «Я не знаю, кто это выдумал. В гостинице в полуподвальном помещении есть лишь тренажерный зал, но как это связано с газом...» — объяснила она.

При этом мать Радченко подтвердила, что причиной случившегося был болотный газ.

Ранее мать Паперной рассказала, что самолет с телами Инессы и ее спутника Максима прибудет в Москву в ближайшее время. Она добавила, что пока не получала официальных документов о произошедшем.

Журналистка Инесса Паперная и ее спутник были найдены без признаков жизни в отеле столицы Узбекистана вечером 20 октября. В соседнем номере обнаружили еще одного бездыханного постояльца.

Предположительно, туристы могли отравиться болотным газом (метаном), который образуется при гниении органических веществ в воде. Газ мог попасть в комнаты через вентиляцию после чистки бассейна.