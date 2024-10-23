Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:42, 23 октября 2024Путешествия

Мать отравившегося газом в Ташкенте россиянина рассказала о последних днях его жизни

RT: отравившиеся в Ташкенте россияне в последние дни были в хорошем настроении

Фото: Collab Media / Shutterstock / Fotodom

Мать отравившегося газом в Ташкенте россиянина Максима Радченко сообщила, что в последние дни жизни он был в хорошем настроении. Своим рассказом она поделилась с RT.

Также женщина отметила, что бассейн не мог стать источником болотного газа, которым отравились Радченко и его спутница — российская журналистка Инесса Паперная. «Я не знаю, кто это выдумал. В гостинице в полуподвальном помещении есть лишь тренажерный зал, но как это связано с газом...» — объяснила она.

При этом мать Радченко подтвердила, что причиной случившегося был болотный газ.

Ранее мать Паперной рассказала, что самолет с телами Инессы и ее спутника Максима прибудет в Москву в ближайшее время. Она добавила, что пока не получала официальных документов о произошедшем.

Журналистка Инесса Паперная и ее спутник были найдены без признаков жизни в отеле столицы Узбекистана вечером 20 октября. В соседнем номере обнаружили еще одного бездыханного постояльца.

Предположительно, туристы могли отравиться болотным газом (метаном), который образуется при гниении органических веществ в воде. Газ мог попасть в комнаты через вентиляцию после чистки бассейна.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он раскритиковал проведенную им реформу электроэнергетики

      Началась встреча Путина с президентом Ирана

      В Германии заявили о лишении США мирового господства из-за БРИКС

      Фадеев ответил на обвинения в заказе скандала с Глюкозой

      «Норникель» заявил об «идеальном шторме» в сфере корпоративной безопасности

      Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики

      Дорогой пикап Tesla Cybertruck попал в топ продаж в США

      Украинские БПЛА атаковали сразу два российских населенных пункта

      Премьер Индии покинул саммит БРИКС из-за встречи с Шольцем

      Лукашенко решил идти на президентские выборы в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше