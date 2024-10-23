Мать отравившейся газом в Ташкенте россиянки раскрыла новые подробности о ней

Самолет с погибшей в Ташкенте россиянкой прибудет в Москву в ближайшее время

Мать российской журналистки Инессы Паперной, которая, предположительно, отравилась газом в отеле Ташкента, рассказала, что самолет с телом женщины и ее спутника прибудет в Москву в ближайшее время. Новые подробности она раскрыла РИА Новости.

Мать Паперной добавила, что пока не получала официальных документов о кончине дочери.

По словам женщины, предварительной причиной случившегося назвали отравление газом «после очистки бассейна и каких-то там работ».

Журналистка Инесса Паперная и ее спутник были найдены без признаков жизни в отеле столицы Узбекистана вечером 20 октября. В соседнем номере обнаружили тело другого постояльца.

Предположительно, туристы могли отравиться болотным газом (метаном), который образуется при гниении органических веществ в воде. Газ мог попасть в комнаты через вентиляцию после чистки бассейна.