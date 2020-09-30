Богатые россияне бросились за люксовыми машинами во время пандемии

Во время пандемии коронавируса россияне бросились покупать люксовые автомобили: продажи производителей Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari выросли на четыре-пять процентов. Результаты исследования аналитической компании JATO Dynamics приводит «Российская газета».

По информации издания, в первом квартале 2020 года продажи брендов возросли на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (72 процента в феврале и пять процентов в марте). В Москве рост составил 22 процента. «Скачок валютных курсов и неопределенность из-за пандемии не отпугнули клиентов люксовых брендов, а, наоборот, стали дополнительным драйвером продаж — даже для купе и кабриолетов в период низкого сезона», — прокомментировал ситуацию аналитик компании Сергей Баранов.

Летом, после снятия ограничений, машины класса люкс также остались востребованными — рост продаж составил пять процентов. По словам операционного директора АГ «Авилон» Олега Шамбы, в настоящий момент во всех сегментах новых автомобилей сохраняется дефицит, который «подогревает интерес покупателей».

Отмечается, что около 70 процентов всех люксовых машин приобретают жители Москвы и Московской области. «Богатые люди менее зависимы от экономической ситуации. Ну, и в момент падения рубля выгодно покупать авто, особенно тем, кто хранит сбережения в валюте», — пояснил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В январе 2020 года сообщалось, что продажи новых люксовых автомобилей в 2019 году в России сократились на 10,2 процента и составили 1312 машин против 1461 в 2018 году. Тогда основной спад пришелся на Mercedes-Benz Maybach S-Class — в 2019 году было продано на 236 машин данной модели меньше, чем в 2018-м (480 против 716).