Россияне разлюбили дорогие автомобили — продажи новых люксовых автомобилей в 2019 году в России сократились на 10,2 процента, составили 1312 машин против 1461 в 2018 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Основной спад пришелся на Mercedes-Benz Maybach S-Class — в 2019 году было продано на 236 машин данной модели меньше, чем в 2018-м (480 против 716). Maserati продали на 101 машину меньше, чем годом ранее (137 против 238), а Aston Martin — на три (10 против 13).

Почти в два раза выросли продажи у Rolls-Royce — с 96 новых машин в 2018 году до 192 в 2019-м, и у Lamborghini (142 против 72). Также более крупным тиражом разошлись автомобили Bentley (319 машин, на 21 больше, чем годом ранее) и Ferrari (32 единицы, на два автомобиля больше).

Рынок люксовых автомобилей падает быстрее, чем средний сегмент — по итогам 2019 года продажи новых легковых автомобилей на российском рынке упали до 1,76 миллиона штук, что на 2,3 процента меньше, чем по итогам 2018-го. Падение продаж зафиксировано впервые с 2016 года.

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