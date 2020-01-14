В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По итогам года продажи новых машин составили 1,76 миллиона штук. Падение произошло впервые с 2016 года, когда оно составило 11 процентов.

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По прогнозу АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей снизятся и в 2020 году — на 2,1 процента, до 1,72 миллиона штук. Ассоциация считает нынешний год продолжением «непростого периода, когда участники рынка достигли потолка возможностей в стимулировании спроса».

Также причинами снижения продаж должны стать снижение уровня доходов населения и недавно повышенный утилизационный сбор, По мнению членов АЕБ, в 2020-м не предвидится какого-либо улучшения во внешней среде. При этом они уверены, что российский авторынок показывает результаты ниже своего потенциала.

Авторы считают, что для улучшения результатов государство должно оказывать производителям и продавцам автомобилей поддержку.

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