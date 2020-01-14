Мировой автогигант приготовился к масштабным увольнениям

Немецкий производитель автомобилей Opel приготовился сократить 14 процентов сотрудников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

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В общей сложности в компании трудятся 30 тысяч человек. Opel уволит 2100 сотрудников к 2025 году и может сократить еще 2000 рабочих до 2029-го. Компания во вторник, 14 января, проведет брифинг для работников, где объявит им о грядущих увольнениях.

Opel — не единственная немецкая автомобильная компания, которая планирует масштабные сокращения. Аналогичную политику ради снижения собственных расходов проводят концерны Daimler и Volkswagen, а также немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental.

Сокращения связаны со снижением спроса на немецкие автомобили за рубежом и, в частности в Китае, который является одним из главных рынков сбыта для германского автопрома. Причиной снижения продаж стало общее замедление мировой экономики и затянувшееся торговое противостояние с США.

Низкие продажи уже привели к негативным последствиям для немецкого автопрома. Производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет.

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