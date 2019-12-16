Opel вернется в Россию

Компания Opel решила возобновить продажи автомобилей в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте автопроизводителя. В частности, начался предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life.

Уточняется, что автомобили появились в автосалонах 11 российских городов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе и Нижнем Новгороде. Предполагается, что со следующего года розничная сеть удвоится. В настоящее время на заводе в Калуге производятся модели Zafira Life, с 2020-го в продажу также поступят фургоны Opel Vivaro.

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Об уходе Opel с российского рынка стало известно в 2015 году. Тогда компания остановила производственные проекты и работала в стране в качестве торгового представительства.

Ранее в декабре сообщалось о том, что американский автогигант General Motors (GM) решил продать свой последний актив в России. Речь идет о GM-Avtovaz, 50-процентную долю которого собирается выкупить российский «АвтоВАЗ». Соглашение уже подписано, но детали сделки не уточняются.

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