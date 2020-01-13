Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом пишут «Известия».

Так, скидку в десять процентов на все свои автомобили предоставят компании «АвтоВАЗ», УАЗ и Datsun, на неполный модельный ряд — Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai. Отмечается, что в настоящее время трудно выполнять условие участия в программе относительно ограничения стоимости автомобилей. Собеседники издания пояснили, что все меньше транспортных средств удерживают стоимость до одного миллиона рублей. Это связано с постоянно растущими налогами и сборами.

Минпромторг России продлил финансирование программ с 2020 года. Однако в этот раз на эти цели было зарезервировано вдвое меньше средств, чем в прошлом году: 5 миллиардов рублей против 9,4 миллиарда. В 2019 году выделенных средств хватило до октября.

Программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» действовали с 1 января 2018-го года. Они давали определенным категориям россиян скидку 10 процентов от стоимости машины. Жителям Дальневосточного федерального округа могли уступить 25 процентов. Первый вариант предназначался для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, второй был доступен любому совершеннолетнему россиянину. Социальные программы возобновили в марте 2019 года.

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