Названы самые дешевые автомобили в России

Самым дешевым автомобилем в России за начало 2020 года стал седан Lada Granta — в среднем 455 900 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Вторую и третью строчку рейтинга заняли машины той же марки — лифтбек Lada Granta (472 900 рублей) и хэтчбек Lada Granta (472 900 рублей). На четвертом месте расположился универсал Lada Granta за 482 900 рублей, на пятом — седан Datsun on-DO (490 000 рублей).

Также в десятку вошли внедорожник Lada 4x4, хэтчбек Datsun mi-DO, универсал Lada Granta Cross, седан Renault Logan 2019 года выпуска и хэтчбек Renault Sandero 2019 года выпуска.

Летом 2019 года рейтинг самых доступных автомобилей в России также возглавила Lada Granta. Ее объем продаж за первые пять месяцев прошлого года оценивается более чем в 52 тысячи единиц.

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