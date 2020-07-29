Ивлеева купила Lamborghini и возгордилась собой

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева купила суперкар и призналась в соцсетях, что ее «распирает от гордости». Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте в среду, 29 июля.

На размещенном снимке знаменитость позирует на фоне серого матового Lamborghini Aventador с полотенцем на голове и в защитной маске. В описании к посту, который за несколько часов собрал миллион лайков, она рассказала, что со студенчества мечтала о таком автомобиле. «Меня распирает от гордости! Потому что "я сама"! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!» — описала эмоции блогерша.

В той же публикации Ивлеева сообщила, что мощность ее новой машины составляет 740 лошадиных сил. В заключение она призвала подписчиков бороться за мечты и достигать своих целей.

Ранее в июле стало известно об американском бизнесмене, который приобрел спорткар Lamborghini Huracan на средства, выделенные ему государством в рамках программы помощи предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Мужчина купил итальянский автомобиль за 318 тысяч долларов. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в банковском мошенничестве.