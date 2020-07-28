Американец купил спорткар Lamborghini на выделенную государством помощь

Американский предприниматель приобрел спорткар Lamborghini Huracan на средства, которые власти выделили ему в рамках программы помощи предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает NBC News.

Изначально житель Майами подал заявку на выделение 13,5 миллиона долларов в качестве помощи от государства, однако банк одобрил выдачу ему только 3,9 миллиона долларов. По условиям программы бизнесмен мог не возвращать средства, если бы направил их на выплату заработной платы своим работникам.

Тем не менее мужчина предпочел купить итальянский спорткар за 318 тысяч долларов. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в банковском мошенничестве. Машина и все средства на счету предпринимателя были конфискованы. Американцу грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 лет, а также штраф в размере до миллиона долларов.

Ранее австралийская блогерша показала на видео парковку с заброшенными спортивными автомобилями в Дубае. На записи она продемонстрировала автомобили таких марок, как Ferrari, Lamborghini, Maserati, роскошные седаны Mercedes и BMW, купе Rolls Royce, а также люксовые немецкие внедорожники и электромобили Tesla.