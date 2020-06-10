Парковку с тысячами заброшенных люксовых машин показали на видео

Австралийская блогерша Александра Мэри Хирши (Alexandra Mary Hirschi) показала на видео парковку с заброшенными спортивными автомобилями в Дубае. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале Supercar Blondie.

«Многие люди обсуждают брошенные спорткары в Дубае. Мы как раз находимся в месте, где "отдыхают" конфискованные или поврежденные машины», — отметила она.

В своем видео австралийка продемонстрировала автомобили таких марок, как Ferrari, Lamborghini, Maserati, роскошные седаны Mercedes и BMW, купе Rolls Royce, а также люксовые немецкие внедорожники и электромобили Tesla.

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По словам Хирши, любую машину с этой парковки можно выгодно приобрести на аукционе. Цены начинаются примерно от 30 тысяч долларов (2 миллионов рублей).

В мае полсотни найденных в российском лесу новых машин попали на видео. Десятки одинаковых черных иномарок Toyota Camry обнаружили в Челябинске рядом с озером Смолино. Уточняется, что автомобили предоставили государственному учреждению «Комбинат транспортного обеспечения» для культурных, спортивных и протокольно-организационных мероприятий.

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