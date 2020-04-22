Запылившийся в гараже 60-летний автомобиль продадут за миллион долларов

Запылившийся в гараже редкий автомобиль Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1960 года продадут за миллион долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

60-летняя машина была обнаружена родственниками погибшего врача немецкого происхождения из Индианы. Мужчина был коллекционером автомобилей, и помимо ценного 300 SL Roadster в его гараже размещалось еще много разных моделей, в том числе — несколько старинных Porsche и Ferrari 330 GT, собранных еще в 1960-х годах.

По словам членов семьи, покойный владелец редко водил спортивный автомобиль и полностью прекратил его использование еще в 1980 году, поэтому пробег спорткара составляет чуть больше 23 тысяч километров. Машину передали нью-йоркской компании Gullwing Motor Cars, которая занимается скупкой старинных классических экземпляров. Сейчас автомобиль выставлен на продажу за 1,095 миллиона долларов (почти 78 миллионов рублей).

Mercedes-Benz 300 SL Roadster считается одним из самых красивых и редких автомобилей в истории. Было выпущено всего 249 экземпляров этой модели.

В октябре 2019 года найденную в заброшенном гараже Lamborghini Miura P400 S продали на аукционе RM Sotheby's за 1,2 миллиона фунтов (98,3 миллиона рублей). Суперкар был выпущен в 1969 году, его пробег составляет чуть более 29 тысяч километров. Его обнаружили в небольшой деревушке в горном массиве Шварцвальд, Германия. Машина находилась в идеальном состоянии и никогда не подвергалась реставрации.

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