Забытую в гараже 50-летнюю Lamborghini продали за 1,2 миллиона фунтов

Найденную в заброшенном гараже Lamborghini Miura P400 S продали на аукционе RM Sotheby's за 1,2 миллиона фунтов (98,3 миллиона рублей). Об этом сообщает The Sun.

При этом эстимейт (ожидаемая цена продажи) составлял 800 тысяч фунтов (65,5 миллиона рублей).

Суперкар был выпущен в 1969 году, его пробег составляет чуть более 29 тысяч километров. За эти годы автомобиль лишь однажды сменил владельца — последние 40 лет машина находилась в одних руках.

Машину обнаружили в небольшой деревушке в горном массиве Шварцвальд, Германия. Она находилась в идеальном состоянии, лишь кузов был покрыт толстым слоем пыли. При этом автомобиль никогда не подвергался реставрации, а все детали были установлены еще на заводе при производстве.

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Lamborghini Miura выпускалась с 1966 по 1973 годы. На момент дебюта Miura была самым быстрым дорожным автомобилем в мире. Также она стала первым серийным автомобилем с центральномоторной компоновкой. Всего было построено 764 автомобиля.

В июле 2019 года стало известно, что россияне принялись скупать Lamborghini. За первое полугодие текущего года было продано 76 автомобилей марки Lamborghini, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-го.

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