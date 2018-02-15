Россияне впервые предпочли Lamborghini

Продажи в России спорткаров итальянской марки Lamborghini впервые превысили по объему продажи автомобилей Ferrari. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В 2017 году россияне приобрели 31 спортивную машину Lamborghini, что на 24 процента больше, чем в предыдущем году. В то же время Ferrari удалось продать лишь 29 автомобилей. При сравнении не учитывались продажи внедорожника Lamborghini Urus.

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Из объема продаж спорткаров Lamborghini большая часть пришлась на модель Huracan — 21 экземпляр. Остальные 10 единиц — модель Aventador. Наибольшей популярностью автомобили марки пользовались в Москве и Московской области — жители этих регионов приобрели 20 экземпляров продукции Lamborghini.

Самыми популярными у россиян моделями Ferrari оказались Ferrari GTC4 Lusso — продано 11 единиц — и спорт-купе Ferrari 488 — девять единиц. Остальные модели марки разошлись в количестве одного-трех автомобилей. Наибольший интерес к продукции компании также проявили жители Москвы и Подмосковья, которые купили 19 автомобилей разных моделей.

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