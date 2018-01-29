Россияне скупили рекордное количество Lamborghini

Итальянская компания Automobili Lamborghini установила рекорд по продажам люксовых автомобилей в России. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

В 2017 году Lamborghini нарастила продажи на 28 процентов в сравнении с 2016-м. Лидерами продаж выступили спорткары Aventador и Huracan, которых было продано в общей сложности 37 штук.

В начале 2017 года Lamborghini представила модель Aventador S Coupe с двигателем V12, а в сентябре компания презентовала родстер — Aventador S Roadster. В марте 2017 года компания выпустила модель Huracan Performante, примерно тогда же компания представила свой первый внедорожник — Urus.

Российские покупатели активно следят за новинками от Lamborghini. В начале декабря сообщалось, что россияне выкупили почти всю квоту на Urus еще до официального старта продаж внедорожника.

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